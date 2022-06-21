«Марсель» заинтересован в аренде Хиля

Французский «Марсель» намерен арендовать у лондонского «Тоттенхэма» молодого полузащитника Брайана Хиля. Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, в сделке заинтересован тренер «провансальцев» Хорхе Сампаоли.

Напомним, что Хиль перебрался в «Тоттенхэм» прошлым летом из испанской «Севильи». Спустя полгода футболист не выдержал конкуренцию и отправился обратно в Ла Лигу, где провёл остаток сезона за «Валенсию».

«Марсель» в прошлом сезоне финишировал на втором месте в чемпионате Франции. Сейчас команда активно ищет новых футболистов, чтобы как следует подготовиться к новому сезону и игре в Лиге чемпионов.