Если «Барселона» не сможет согласовать сделку по Левандовски, фаворитом на игрока станет лондонский клуб

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Согласно информации от журналиста Грэма Бэйли, в случае, если каталонская «Барселона» не сможет выкупить игрока, фаворитом на его трансфер станет лондонский «Челси».

«Синие» просят посредников сделки по трансферу Левандовски в «Баварию» держать их в курсе о ходе переговоров. В приглашении поляка заинтересован лично главный тренер лондонцев Томас Тухель.

Напомним, что Левандовски ранее заявил о желании присоединиться к «Барселоне». Поляк якобы не намерен рассматривать другие варианты для продолжения карьеры.