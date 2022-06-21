Роналду готов покинуть «МЮ» ради трансфера в итальянский гранд

Нападающий сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может вернуться в итальянский чемпионат. Об этом сообщают журналисты Calciomercato.

Агент 37-летнего бомбардира Жорже Мендеш, если верить источнику, предложил услуги своего клиента туринскому «Ювентусу», за который КриРо выступал до камбэка на «Олд Траффорд». Во время общения с представителями «старой синьоры» Мендеш заявил, что Криштиану жалеет об уходе из итальянского гранда в прошлом году.

Роналду готов переехать в Турин, чтобы помочь команде вернуться в чемпионскую гонку. Ради этого португалец согласен пойти на сокращение заработной платы.

Цвета «Ювентуса» Криштиану защищал с 2018 по 2021 год.

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