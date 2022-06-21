Эриксен отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед»

Датский полузащитник Кристиан Эриксен принял решение отказаться от перехода в «Манчестер Юнайтед».

По информации The Guardian, 30-летний датский футболист решил не переходить в манчестерскую команду. Скандинавский полузащитник планирует либо подписать новое соглашение с «Брентфордом», где он чувствует себя комфортно, либо может вернуться в лондонский «Тоттенхэм». Стоит отметить, что до этого от перехода в «Манчестер Юнайтед» также отказался молодой голландский защитник Юрриен Тимбер.

В прошлом сезоне Кристиан Эриксен провёл в английском чемпионате в составе «Брентфорда» 11 матчей, в которых забил один мяч и сделал четыре ассиста.