Йорк: «Манчестер Юнайтед» сейчас далёк от уровня «Манчестер Сити» и «Ливерпуля»

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк прокомментировал неудачное выступление команды в прошлом сезоне английской Премьер-лиги. Манкунианцы под руководством Ральфа Рангника финишировали на шестом месте в турнирной таблице.

«Нынешний «Юнайтед» - это не та команда, за которую я выступал. Им нужно многое поменять, поскольку сейчас они очень далеки от уровня «Челси», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Это меня очень огорчает. У «дьяволов» нет командного духа. Это первый момент, который нужно исправить», - цитирует Дуайта The Athletic.

После окончания сезона «МЮ» объявил об уходе Рангника. Его место у руля команды занял Эрик тен Хаг.