Клубы из США и Саудовской Аравии интересуются форвардом сборной Украины

В услугах украинского нападающего Андрея Ярмоленко заинтересованы клубы из разных континентов.

Как на своём ютуб-канале рассказал журналист Виктор Вацко, 32-летний украинский футболист может перейти в клуб Дэвида Бэкхема «Интер Майами» или в команду «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии. Стоит отметить, что интерес к опытному форварду также проявляет лондонский «Фулхэм».

В прошлом сезоне Андрей Ярмоленко провёл в английском чемпионате в составе «Вест Хэма» 19 поединков, в которых отметился одним забитым мячом. До этого украинец также выступал за дортмундскую «Боруссию» и киевское «Динамо».