«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с полузащитником «Барселоны»

Руководители «Манчестер Юнайтед» согласовали контракт с голландским полузащитником «Барселоны» Френки де Йонгом.

По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, манчестерский клуб не только согласовал с голландским футболистом пятилетнее соглашение, но и сделал улучшенное предложение «Барселоне». «Красные дьяволы» готовы заплатить каталонцам за де Йонга около 70 миллионов евро. На подписании полузащитника настаивает тренер манкунианцев Эрик тен Хаг.

Напомним, что в прошлом сезоне 25-летний Френки де Йонг провёл в испанском чемпионате 32 встречи, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя ассистами.