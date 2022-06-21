Звёздный полузащитник «Лидса» может перейти в «Арсенал»

Бразильский полузащитник «Лидса» Рафинья Диас близок к тому, чтобы сменить клубную прописку.

По информации Sky Sports, «павлины» готовы отпустить одного из своих лучших футболистов за 75 миллионов евро. С такой суммой готовы расстаться руководители лондонского «Арсенала», предложение которых устроило и боссов «Лидса», и 25-летнего бразильского футболиста. Напомним, что в услугах Рафиньи также была заинтересована «Барселона».

В прошлом сезоне Рафинья Диас провёл в английском чемпионате в составе «Лидса» 35 матчей, в которых отметился 11 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.