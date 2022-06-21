«Лидс» хочет купить нападающего, выступавшего за «Барселону»

Форвард «Вулверхэмптона» Адама Траоре, которого ранее сватали на постоянную основу в каталонскую «Барселону», может перебраться в другой английский клуб. Об этом стало известно Football Insider.

По данным источника, заинтересованность в его трансфере проявляет «Лидс». «Павлины» рассчитывают подписать Траоре в текущее трансферное окно. «Волки» оценивают своего футболиста в 18 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне Адама выступал за «Барселону» на правах аренды. Вингер поучаствовал в 17 поединках за «сине-гранатовых», отметившись четырьмя голевыми передачами.