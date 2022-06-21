«Вест Хэм» готов выложить 30 млн фунтов за форварда «Челси»

Лондонский «Вест Хэм» предложил солидную сумму за молодого албанского нападающего «Челси» Армандо Брою.

По информации Sky Sports, «молотобойцы» готовы заплатить за 20-летнего албанского футболиста около 30 миллионов фунтов. На подписании молодого форварда настаивает тренер «Вест Хэма» Дэвид Моейс. Трансфер Брои является для лондонской команды приоритетным в это трансферное окно.

Напомним, что в прошлом сезоне Армандо Броя на правах аренды выступал за «Саутгемптон». В английском чемпионате форвард провёл 32 встречи, в которых забил шесть мячей.