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«Вест Хэм» готов выложить 30 млн фунтов за форварда «Челси»

21 Июня 2022 • 08:05 Комментировать

Лондонский «Вест Хэм» предложил солидную сумму за молодого албанского нападающего «Челси» Армандо Брою.

По информации Sky Sports, «молотобойцы» готовы заплатить за 20-летнего албанского футболиста около 30 миллионов фунтов. На подписании молодого форварда настаивает тренер «Вест Хэма» Дэвид Моейс. Трансфер Брои является для лондонской команды приоритетным в это трансферное окно.

Напомним, что в прошлом сезоне Армандо Броя на правах аренды выступал за «Саутгемптон». В английском чемпионате форвард провёл 32 встречи, в которых забил шесть мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Вест Хэм Армандо Броя
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