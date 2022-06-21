«Порту» отказался продавать своего форварда в «Манчестер Юнайтед»

Боссы «Порту» отказались продавать своего бразильского нападающего Эванилсона в «Манчестер Юнайтед».

По информации O Jogo, манчестерский клуб предлагал за 22-летнего бразильского футболиста около 60 миллионов евро, но представители «Порту» отказались от этого предложения. «Драконы» готовы были отпустить молодого форварда только за более солидные 80 миллионов. Стоит отметить, что «красные дьяволы» готовы сделать «Порту» ещё одно предложение по трансферу бразильца.

В прошедшем сезоне Эванилсон провёл в португальской лиге 30 матчей, в которых отметился 14 забитыми мячами и четырьмя ассистами.