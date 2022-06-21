«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер форварда «Аякса»

Представители «Манчестер Юнайтед» прибыли в Амстердам для того, чтобы завершить трансфер бразильского форварда «Аякса» Антони.

По информации Mirror, манчестерская команда уже согласовала переход 22-летнего бразильского футболиста за 46 миллионов евро. До этого Антони работал с тренером Эриком тен Хагом, который недавно возглавил «красных дьяволов». Официально о переходе форварда будет объявлено уже в ближайшее время.

Напомним, что в прошлом сезоне Антони провёл в голландском чемпионате 23 встречи, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя ассистами.