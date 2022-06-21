«Лион» планирует подписать форварда «Тоттенхэма»

Руководители «Лиона» хотят этим летом попробовать подписать молодого испанского нападающего «Тоттенхэма» Бриана Хиля.

По информации L'Equipe, французская команда уже сделала запрос в «Тоттенхэм» по поводу доступности 21-летнего испанского футболиста, который вторую половину прошлого сезона на правах арендного соглашения провёл в «Валенсии». Действующее соглашение молодого форварда со «шпорами» рассчитано до лета 2026 года.

В прошлом сезоне Бриан Хиль провёл в составе «летучих мышей» в испанском чемпионате 13 поединков, в которых отметился одной результативной передачей.