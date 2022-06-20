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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фостер: «Холанн — настоящий зверь»

20 Июня 2022 • 22:27 Комментировать

Голкипер «Уотфорда» Бен Фостер высоко оценил игру новичка «Манчестер Сити» нападающего Эрлинга Холанна.

Фостер сказал Manchester Evening News, что Эрлинг Холанн в предстоящем розыгрыше Английской премьер-лиги обойдет по забитым мячам форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Как только «Манчестер Сити» поймет, как правильно использовать футболиста, то норвежский нападающий сразу начнет разносить всех.

«Холанн — настоящий зверь, он будет разрывать соперников», — добавил Фостер.

Эрлинг Холанн перешел из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити» в текущее трансферное окно. По информации портала transfermarkt, цена перехода составила 60 миллионов евро. 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Бен Фостер Эрлинг Холанн
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