Фостер: «Холанн — настоящий зверь»

Голкипер «Уотфорда» Бен Фостер высоко оценил игру новичка «Манчестер Сити» нападающего Эрлинга Холанна.

Фостер сказал Manchester Evening News, что Эрлинг Холанн в предстоящем розыгрыше Английской премьер-лиги обойдет по забитым мячам форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Как только «Манчестер Сити» поймет, как правильно использовать футболиста, то норвежский нападающий сразу начнет разносить всех.

«Холанн — настоящий зверь, он будет разрывать соперников», — добавил Фостер.

Эрлинг Холанн перешел из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити» в текущее трансферное окно. По информации портала transfermarkt, цена перехода составила 60 миллионов евро.