Президент «Интера» заблокировал аренду Лукаку

Президент миланского «Интера» Стивен Чжан оказался против сделки по нападающему «Челси» Ромелу Лукаку.

The Athletic сообщил, что лондонский «Челси» хочет получить за своего футболиста около десяти миллионов евро. Помимо этого, «Интер» должен будет взять на себя все расходы по зарплате футболиста. Представители итальянского клуба согласны на такие условия, но Стивен Чжан выступил против трансфера.

Ранее сообщалось, что стороны готовы завершить сделку уже на этой неделе, все были заинтересованы в аренде Ромелу Лукаку. 29-летний футболист забил 15 голов и сделал 2 голевые передачи в 44 матчах с учетом всех турниров.