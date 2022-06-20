Стало известно, перейдёт ли Роналду в «Рому»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не окажется в итальянской «Роме».

Corriere dello Sport сообщил, что «Рома» никогда не была заинтересована в подписании контракта с 37-летним футболистом.

Ранее итальянские СМИ заявляли о том, что Роналду покинет «Манчестер Юнайтед» из-за того, что не нужен новому наставнику английского гранда Эрику тен Хагу. Помимо этого, «красные дьяволы» не примут участие в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов, что не устраивает португальского игрока.

В минувшем сезон Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи.