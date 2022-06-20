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Суарес заявил, что рекомендовал Нуньеса «Барселоне»

20 Июня 2022 • 18:13 Комментировать

Уругвайский нападающий Луис Суарес признался, что рекомендовал руководству каталонского клуба приобрести своего соотечественника Дарвина Наньеса.

«Он перешел в великий клуб с одним из лучших тренеров в мире. Когда Дарвин играл в «Альмерии» я рекомендовал «Барселоне» его подписать, но этого не произошло», — цитирует Суареса The Mirror.

Напомним, 1 июня, «Ливерпуль» объявил о подписании контракта с 22-летним уругвайским форвардом. Ранее Нуньес защищал цвета «Бенфики». В прошлом сезоне футболист провёл 41 игру за португальский клуб, отметился 34 голами и ассистировал четыре раза.   


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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Луис Суарес Апл Дарвин Нуньес
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