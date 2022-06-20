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Рюдигер: Либо «Реал», либо ничего

20 Июня 2022 • 16:37 Комментировать

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер прокомментировал интерес к нему со стороны «Барселоны».

Рюдигер сказал Mundo Deportivo, что помимо «Реала», им интересовалась «Барселона», но он заявил своему брату, что перейдет только в мадридский клуб. Первые контакты произошли в сентябре прошлого года, затем в апреле этого года был разговор с главным тренером «Реала» Карло Анчелотти, эта беседа стала решающей в переходе.

29-летний Антонио Рюдигер покинул «Челси» на правах свободного агента и подписал трудовое соглашение с мадридским «Реалом». В прошлом сезоне защитник провел 54 матча во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 4 голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Барселона Антонио Рюдигер
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