Грилиш отдыхал на вечеринке в Лас-Вегасе, он тратил на алкоголь тысячи евро

Находящийся в отпуске в Лас-Вегасе правый вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш, провел очень дорогой уик-энд. Увлекаясь вечеринками, он тратил за один вечер десятки тысяч евро.

По информации британской газеты The Sun, эпатажный футболист купил несколько бутылок бурбона и очень дорогого шампанского. Сообщается, что каждая бутылка обошлась игроку в 3500 тысяч евро. В ночном клубе Вегаса он также заплатил за один вечер в VIP-пропуск скромную сумму в 93 000 тысячи евро. За эту цену Грилиш имел право на еще 116 бутылок шампанского для своей компании.

26-летний Грилиш провёл 39 матчей в прошлом сезоне в составе «Манчестер Сити». Он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Напомним, в сезоне-2021/22 «горожане» стали чемпионами АПЛ.