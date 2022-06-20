«Тоттенхэм» выбыл из гонки за Эриксена

Лондонский «Тоттенхэм» не претендует на трансфер полузащитника Кристиана Эриксена, который находится в статусе свободного агента. Об этом сообщает журналист Аластаир Голд.

Отмечается, что «Тоттенхэм» проявлял слабый интерес к Эриксену. Главный тренер «шпор» Антонио Конте работал с датчанином в миланском «Интере», но в тот период полузащитник не являлся игроком основы, и даже был близок к уходу из клуба.

Таким образом, единственными претендентами на Эриксена являются «Брентфорд» и «Манчестер Юнайтед». Напомним, что датчанин является лучшим ассистентом в истории «Тоттенхэма», за который выступал с 2013 по 2020 год.