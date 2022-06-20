«МЮ» готов перехватить Мартинеса у «Арсенала»

«Манчестер Юнайтед» готов перехватить у лондонского «Арсенала» защитника «Аякса» Лисандро Мартинеса. По информации от журналиста Дэвида Макдонелла, «красные дьяволы» в ближайшее время могут связаться с амстердамскими коллегами по трансферу аргентинца.

Напомним, что Мартинес является одной из главных целей лондонского «Арсенала» в это трансферное окно. Тем не менее, уже экс-тренер «Аякса» Эрик тен Хаг тоже хотел бы воссоединиться со своим бывшим подопечным в «Манчестер Юнайтед».

«Красным дьяволам» интересны и другие футболисты «Аякса». С переходом в «Манчестер Юнайтед» ранее связывали вингера Антони и полузащитника Юррьена Тимбера.