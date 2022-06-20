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«Эвертон» лидирует в гонке за Зинченко

20 Июня 2022 • 15:43 Комментировать

«Эвертон» лидирует в борьбе за защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, которого связывают с уходом из команды в это трансферное окно. Согласно информации от журналиста Джонатана Смита, «ириски» готовы пополнить свои ряды игроком сборной Украины.

По сведениям источника, «Эвертон» старается сделать всё возможное, чтобы завершить сделку как можно скорее. В Зинченко заинтересованы и другие клубы английской Премьер-лиги, среди которых: «Арсенал», «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон».

Напомним, что Зинченко четырежды становился чемпионом Англии в составе «Манчестер Сити». Украинец перебрался в клуб летом 2016 года из «Уфы».

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Манчестер Сити Александр Зинченко
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