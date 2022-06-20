О трансфере Жезуса в «Арсенал» могут объявить в ближайшие дни

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус впритык приблизился к переходу в лондонский «Арсенал». По информации от журналиста Джонатана Смита, о трансфере бразильца в стан «канониров» официально могут объявить уже в ближайшие дни.

Отмечается, что «Арсенал» заплатит за трансфер Жезуса около 50 миллионов евро. Напомним, что такая цена обусловлена истекающий контрактом бразильца с «Манчестер Сити», который рассчитан до 2023 года.

Жезус может стать первым трансфером «Арсенала» в это трансферное окно. «Канониры» также хотят приобрести Лисандро Мартинеса из «Аякса» и Юри Тилеманса из «Лестера».