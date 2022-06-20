«Лидс» требует минимум 65 миллионов евро за Рафинью

«Лидс» назвал цену, за которую будет согласен отпустить лидера атаки команды Рафинью Диаса. Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, «павлины» будут требовать от потенциальных покупателей минимум 65 миллионов евро. В общем йоркширский клуб хочет выручить за бразильца 75 миллионов с учётом бонусов.

В данный момент Рафинья согласовал условия личного контракта с «Барселоной», но каталонский клуб никак не сможет заплатить «Лидсу» требуемую сумму. По трансферу игрока с «павлинами» также связывались три лондонских клуба – «Челси», «Тоттенхэм» и «Арсенал».

Напомним, что Рафинья перебрался в «Лидс» из французского «Ренна» летом 2020 года.