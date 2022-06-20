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Эриксен выберет новый клуб на этой неделе

20 Июня 2022 • 14:50 Комментировать

Полузащитник Кристиан Эриксен должен определиться со своим будущим на этой неделе. Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, датчанин вскоре сообщит о своём выборе всем потенциальным клубам.

Предложение Эриксену недавно озвучил «Манчестер Юнайтед». Также на футболиста претендует лондонский «Тоттенхэм», где датчанин довольно успешно выступал с 2013 по 2020 год, после чего ушёл в «Интер». Также из гонки ещё не вышел «Брентфорд», за который Эриксен отыграл вторую половину прошлого сезона.

Напомним, что Эриксен в прошлом сезоне разорвал контракт с миланским «Интером», так как в Серии А запрещено играть с кардиостимуляторами.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Кристиан Эриксен Брентфорд
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