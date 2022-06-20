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Грановская покинет «Челси»

20 Июня 2022 • 14:46 Комментировать

Спортивный директор лондонского «Челси» Марина Грановская покинет клуб этим летом. Согласно информации от The Telegraph, об этом вскоре будет объявлено официально.

Ранее «Челси» объявил об уходе с поста президента Брюса Бака. Место американца должен занять один из новоиспечённых владельцев клуба Тодд Бёли. Не исключено, что свой пост также покинет технический директор Петр Чех.

Напомним, что Грановская долгое время работала с бывшим владельцем «Челси» Романом Абрамовичем. Новым спортивным директором «Челси» может стать Андреа Берта из мадридского «Атлетико», но пока что его назначение смотрится маловероятным.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Марина Грановская
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