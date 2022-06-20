Минамино: «Матчи, в которых я играл были никому не интересны»

Полузащитник «Ливерпуля» Такуми Минамино выразил разочарование недостаточным количеством игрового времени. В прошлом сезоне футболист сборной Японии лишь 11 раз выходил в стартовом составе команды Юргена Клоппа в чемпионате Англии, но большинство из этих появлений на поле были со скамейке запасных.

«Матчи, в которых я играл были никому не интересны. Даже если исключить результат, ответственность за те матчи была небольшой. Я пытался вдохновить себя, чтобы вернуться к лучшей форме», – цитирует японца Sanspo.

Напомним, что Минамино решительно намерен покинуть «Ливерпуль» этим летом. На японца претендуют «Монако», «Лион», «Лидс», «Саутгемптон» и «Вулверхэмптон».