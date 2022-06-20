Гвардиола: «Силва останется в «Манчестер Сити»

Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что полузащитник «горожан» Бернарду Силва останется в команде в следующем сезоне. Об этом испанец заявил в интервью журналиста Рашаду Рахману.

«На сегодняшний день положение дел таково, что Бернарду Силва останется в «Манчестер Сити» на следующий сезон. Нашей целью является сохранить его в команде», – сказал Гвардиола.

Напомним, что Силвой активно интересуется каталонская «Барселона», которая определила португальца в качестве одной из главных трансферных целей. Сам игрок открыт к переезду на «Камп Ноу», где его ждёт главный тренер Хави Эрнандес.