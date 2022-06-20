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Лапорта – о товарищеском матче с «Манчестер Сити»: «Мы обыграли «Реал» 4:0, теперь постараемся обыграть чемпионов Англии»

20 Июня 2022 • 12:59 Комментировать

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта поделился ожиданиями от товарищеской встречи против «Манчестер Сити», которая состоится в конце августа на «Камп Ноу». Ранее клубы объявили об этом официально.

«Мы обыграли «Реал» Мадрид со счётом 4:0, теперь мы постараемся обыграть чемпионов Англии. Не уверен, что матч против «Манчестер Сити» в августе будет товарищеским», – цитирует Лапорту журналист Пол Балус.

Напомним, что «Манчестер Сити» и «Барселона» в последний раз встречались между собой в ноябре 2016 года в групповом этапе Лиги чемпионов. Тогда «горожане» дома одержали верх со счётом 3:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Жоан Лапорта
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