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Итальянские клубы не могут позволить трансфер Роналду из-за большой зарплаты игрока

20 Июня 2022 • 12:54 Комментировать

Возвращение нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в итальянскую Серию А считается маловероятным. Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, высокая зарплата португальца отпугивает потенциальных покупателей из Италии.

Ранее сообщалось, что о трансфере Роналду мечтает главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью, который поработал со своим соотечественником в мадридском «Реале» с 2010 по 2013 год. Сам португалец в данный момент не входит в планы главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

Роналду до недавних пор выступал в Серии А за туринский «Ювентус». Португалец выиграл в составе «старой синьоры» два Скудетто и забил за клуб более 100 голов во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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