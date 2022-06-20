Тен Хаг любой ценой хочет заполучить де Йонга в «МЮ»

Новый тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поручил руководству любой ценой приобрести у каталонской «Барселоны» полузащитника Френки де Йонга, который является ключевой трансферной целью нидерландского специалиста. Об этом утверждает журналист Фабрицио Романо.

Сама «Барселона» готова продать де Йонга ради решения финансовых проблем, но клуб не готов отпускать своего футболиста дешевле, чем за 80 миллионов евро, тогда как «Манчестер Юнайтед» пока не хочет платить за игрока такие деньги.

Напомним, что де Йонг и тен Хаг ранее работали вместе в амстердамском «Аяксе». В сезоне-2018/19 игрок и тренер помогли клубу дойти до полуфинала Лиги чемпионов.