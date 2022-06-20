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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду определился с клубом на следующий сезон

20 Июня 2022 • 12:43 Комментировать (1)

Между нападающим Криштиану Роналду и главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом состоялась беседа, в ходе которой стороны обсудили будущее звездного португальца на «Олд Траффорд».

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо специально для CaughtOffside, переговоры прошли успешно. Стороны договорились, что Криштиану проведет следующий сезон в составе «красных дьяволов».

В прошлом сезоне чемпионата Англии 37-летний нападающий забил 18 голов и сделал три результативные передачи в 30 матчах. Срок действующего контракта КриРо с манкунианцами рассчитан до середины следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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