Роналду определился с клубом на следующий сезон

Между нападающим Криштиану Роналду и главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом состоялась беседа, в ходе которой стороны обсудили будущее звездного португальца на «Олд Траффорд».

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо специально для CaughtOffside, переговоры прошли успешно. Стороны договорились, что Криштиану проведет следующий сезон в составе «красных дьяволов».

В прошлом сезоне чемпионата Англии 37-летний нападающий забил 18 голов и сделал три результативные передачи в 30 матчах. Срок действующего контракта КриРо с манкунианцами рассчитан до середины следующего года.

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