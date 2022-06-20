«Бавария» определилась с датой презентации Мане

Сенегальский форвард «Ливерпуля» Садио Мане вскоре станет футболистом мюнхенской «Баварии». Журналисты Kicker сообщили, когда состоится официальная презентация 30-летнего нападающего.

Чемпион Бундеслиги представит звездного новичка в среду, 22 июня. Церемония состоится на домашнем стадионе команды «Альянц Арене».

Трансфер Мане обойдется мюнхенскому гранду в 42,5 миллиона евро. С ним будет подписан долгосрочный контракт на три года.

В минувшем сезоне сенегалец забил 25 голов и отдал пять результативных передач в 51 матче за мерсисайдскую команду.