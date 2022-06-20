Асенсио ответил согласием на предложение гранда АПЛ

Испанский полузащитник Марко Асенсио близок к уходу из мадридского «Реала». Игрок может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщается на страницах Todofichajes, хавбек дал согласие на переход в «Ливерпуль» в текущее трансферное окно. Теперь мерсисайдцам осталось согласовать детали сделки с «королевским клубом». «Сливочные» готовы отпустить Асенсио на «Энфилд», если за него заплатят порядка 40 миллионов евро.

26-летний испанец выступает за мадридский коллектив с июля 2015 года. Действующее трудовое соглашение полузащитника с «Реалом» рассчитано до середины следующего года.