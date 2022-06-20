У «Манчестер Сити» появилась новая звёздная фанатка

Известная американская певица Бритни Спирс стала болельщицей английского футбольного клуба «Манчестер Сити».

По информации Daily Star, активно следить за футболом поп-звезда стала благодаря своему мужу Сэму Асгари. Фитнес-тренер является давним поклонником манчестерской команды, так что свою любовь к «горожанам» Асгари передал певице. Стоит отметить, что руководители «Манчестер Сити» планируют пригласить Спирс и её мужа на один из домашних матчей в следующем сезоне.

Напомним, что в прошлом сезоне футболисты «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы сумели выиграть чемпионский титул.