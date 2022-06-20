Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

У «Манчестер Сити» появилась новая звёздная фанатка

20 Июня 2022 • 12:07 Комментировать (2)

Известная американская певица Бритни Спирс стала болельщицей английского футбольного клуба «Манчестер Сити».

По информации Daily Star, активно следить за футболом поп-звезда стала благодаря своему мужу Сэму Асгари. Фитнес-тренер является давним поклонником манчестерской команды, так что свою любовь к «горожанам» Асгари передал певице. Стоит отметить, что руководители «Манчестер Сити» планируют пригласить Спирс и её мужа на один из домашних матчей в следующем сезоне.

Напомним, что в прошлом сезоне футболисты «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы сумели выиграть чемпионский титул.

Оценить новость
- 3
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Бритни Спирс Сэм Асгари
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июня
13:50 · Англия. Премьер-лига
Минамино: «Матчи, в которых я играл были никому не интересны»
13:40 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Силва останется в «Манчестер Сити»
12:59 · Англия. Премьер-лига
Лапорта – о товарищеском матче с «Манчестер Сити»: «Мы обыграли «Реал» 4:0, теперь постараемся обыграть чемпионов Англии»
12:54 · Англия. Премьер-лига
Итальянские клубы не могут позволить трансфер Роналду из-за большой зарплаты игрока
12:51 · Англия. Премьер-лига
«Челси» – фаворит в борьбе за Ришарлисона 1
12:45 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг любой ценой хочет заполучить де Йонга в «МЮ»
12:34 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» определилась с датой презентации Мане
12:26 · Англия. Премьер-лига
Асенсио ответил согласием на предложение гранда АПЛ
12:07 · Англия. Премьер-лига
У «Манчестер Сити» появилась новая звёздная фанатка 2
12:00 · Англия. Премьер-лига
Рэмси: «Возможно, Клопп – лучший тренер в истории»
11:51 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд хочет убедить Саутгейта взять его на чемпионат мира 1
11:47 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» уверен в подписании Хендерсона
11:40 · Англия. Премьер-лига
Президент «Челси» Бак покинул свой пост официально
11:39 · Англия. Премьер-лига
Пике рассказал о своем главном конфузе в «Манчестер Юнайтед» 1
11:07 · Англия. Премьер-лига
Роналду мог оказаться в лондонском «Арсенале» вместо «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем