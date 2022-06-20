Рэмси: «Возможно, Клопп – лучший тренер в истории»

Новичок «Ливерпуля» Келвин Рэмси рассказал о своём отношении к главному тренеру клуба Юргену Клоппу. Шотландец заявил, что наставник «скаузеров», возможно, является лучшим тренером в истории футбола.

«Он замечательный парень. Я видел его объятия по телевизору, надеюсь, что меня он тоже скоро обнимет. Он топ-тренер. Возможно, лучший в истории. Именно поэтому работа с ним станет для меня чем-то особенным. Мне не терпится с ним увидеться», – сказал Рэмси в своём первом интервью в качестве игрока «Ливерпуля».

Напомним, что Рэмси перебрался в «Ливерпуль» из шотландского «Абердина». Защитник в прошлом сезоне забил один гол и отдал четыре ассиста в национальном первенстве.