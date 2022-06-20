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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рэшфорд хочет убедить Саутгейта взять его на чемпионат мира

20 Июня 2022 • 11:51 Комментировать

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поставил перед собой цель поехать со сборной Англии на чемпионат мира в Катаре, который состоится с ноября по декабрь текущего года. Об этом сообщает Джеймс Робсон.

Рэшфорд специально заранее начал готовиться к следующему сезону, чтобы удачно стартовать и заслужить вызов в сборную Англии. Ранее главный тренер «трёх львов» Гарет Саутгейт заявил, что Маркусу предстоит проделать огромную работу для возвращения в команду.

В прошлом сезоне Рэшфорд отметился всего четырьмя голами и двумя голевыми передачами в английской Премьер-лиге. Это худший результат в карьере 24-летнего футболиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Сборная Англии Гарет Саутгейт Маркус Рэшфорд
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