Рэшфорд хочет убедить Саутгейта взять его на чемпионат мира

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поставил перед собой цель поехать со сборной Англии на чемпионат мира в Катаре, который состоится с ноября по декабрь текущего года. Об этом сообщает Джеймс Робсон.

Рэшфорд специально заранее начал готовиться к следующему сезону, чтобы удачно стартовать и заслужить вызов в сборную Англии. Ранее главный тренер «трёх львов» Гарет Саутгейт заявил, что Маркусу предстоит проделать огромную работу для возвращения в команду.

В прошлом сезоне Рэшфорд отметился всего четырьмя голами и двумя голевыми передачами в английской Премьер-лиге. Это худший результат в карьере 24-летнего футболиста.