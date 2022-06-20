Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ноттингем Форест» уверен в подписании Хендерсона

20 Июня 2022 • 11:47 Комментировать

Руководство «Ноттингем Форест» уверено в том, что клубу удастся подписать голкипера «Манчестер Юнайтед» Дина Хендерсона на правах аренды. Напомним, что нынешний вратарь «лесников» Брис Самба выразил желание сменить клубную прописку.

Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест» близки к достижению соглашения. По окончанию следующего сезона у «лесников» должна быть опция выкупа Хендерсона, которая составить 20 миллионов евро.

Ранее Хендерсон также выступал за «Шеффилд Юнайтед», которому в своё время помог получить повышение в английскую Премьер-лигу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Дин Хендерсон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июня
12:00 · Англия. Премьер-лига
Рэмси: «Возможно, Клопп – лучший тренер в истории»
11:51 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд хочет убедить Саутгейта взять его на чемпионат мира
11:47 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» уверен в подписании Хендерсона
11:40 · Англия. Премьер-лига
Президент «Челси» Бак покинул свой пост официально
11:39 · Англия. Премьер-лига
Пике рассказал о своем главном конфузе в «Манчестер Юнайтед»
11:07 · Англия. Премьер-лига
Роналду мог оказаться в лондонском «Арсенале» вместо «Манчестер Юнайтед»
10:59 · Англия. Премьер-лига
Маротта: «Пока не можем объявить о трансфере Лукаку, но он – наша цель»
10:54 · Англия. Премьер-лига
Салах всё ещё не определился со своим будущим
10:49 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг с радостью перешёл бы в «Челси»
10:45 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет продлить контракт с Кейта
10:38 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и «Барселона» интересуются защитником «Арсенала»
10:29 · Англия. Премьер-лига
Топ-клубы АПЛ хотят подписать форварда «Штуттгарта»
10:21 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» планирует подписать полузащитника «Тоттенхэма»
10:13 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» не собирается продавать Окслейд-Чемберлена
10:07 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» уверен, что Альварес легко адаптируется к АПЛ
Все новости
Рекомендуем