«Ноттингем Форест» уверен в подписании Хендерсона

Руководство «Ноттингем Форест» уверено в том, что клубу удастся подписать голкипера «Манчестер Юнайтед» Дина Хендерсона на правах аренды. Напомним, что нынешний вратарь «лесников» Брис Самба выразил желание сменить клубную прописку.

Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест» близки к достижению соглашения. По окончанию следующего сезона у «лесников» должна быть опция выкупа Хендерсона, которая составить 20 миллионов евро.

Ранее Хендерсон также выступал за «Шеффилд Юнайтед», которому в своё время помог получить повышение в английскую Премьер-лигу.