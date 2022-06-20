Президент лондонского «Челси» Брюс Бак покинул свой пост. В официальном заявлении клуба говорится, что теперь Брюс займёт должность консультанта команды. Напомним, что Бак являлся президентом «Челси» с 2004 года. Американца на эту должность пригласил уже бывший владелец клуба Роман Абрамович.

По информации от журналиста Бена Якобса, новым президентом «Челси» должен стать Тодд Бёли, консорциум которого недавно овладел клубом. Сам Бёли выпустил официальное заявление, в котором поблагодарил Бака за вклад в успехи команды.

Напомним, что покинуть свой пост в «Челси» также может спортивный директор Марина Грановская. О своём решении россиянка должна объявить в течении месяца.