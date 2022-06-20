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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Салах всё ещё не определился со своим будущим

20 Июня 2022 • 10:54 Комментировать

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах ещё не решил, будет ли продлевать контракт с мерсисайдским клубом. Согласно информации от Liverpool Echo, ситуация с новым соглашением египтянина до сих пор остаётся неопределённой.

Напомним, что действующий контракт Салаха с «Ливерпулем» истекает всего через год. Тем не менее, египтянин уже заявил о своём намерении остаться в клубе ещё на один сезон, после чего он может покинуть команду на правах свободного агента.

Салах в прошлом сезоне был признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги по версии ПФА. Игрок разделил звание лучшего бомбардира чемпионата с форвардом «Тоттенхэма» Сон Хынмином.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах
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