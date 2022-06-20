Стерлинг с радостью перешёл бы в «Челси»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг открыт к переходу в лондонский «Челси». Согласно информации от журналиста Бена Якобса, англичанин с радостью переехал бы на «Стэмфорд Бридж».

Пока что «Челси» и «Манчестер Сити» расходятся в сумме компенсации за Стерлинга. «Горожане» хотят выручить за своего футболиста около 60 миллионов евро, тогда как «Челси» пока предлагает лишь 30 миллионов. Напомним, что через год у игрока истекает контракт с «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне Стерлинг забил 13 голов в английской Премьер-лиге. Ранее футболист также выступал за «Ливерпуль», откуда и перебрался в «Манчестер Сити» летом 2015 года.