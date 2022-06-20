«Ливерпуль» хочет продлить контракт с Кейта

«Ливерпуль» хочет продлить контракт со своим полузащитником Наби Кейта. Согласно информации от Anfield Watch, африканский футболист в ближайшее время должен обсудить с клубом дальнейшее сотрудничество.

Нынешний контракт Кейта с «Ливерпулем» действителен до конца следующего сезона. Полузащитник ранее высказывал недовольство относительно количества своего игрового времени.

Кейта перебрался в «Ливерпуль» из «РБ Лейпцига» летом 2018 года за 60 миллионов евро. Полузащитник занимает четвёртое место в списке самых дорогостоящих футболистов в истории мерсисайдского клуба после Алиссона, ван Дейка и Дарвина Нуньеса.