«Реал» и «Барселона» интересуются защитником «Арсенала»

Мадридский «Реал» и «Барселона» заинтересованы в подписании шотландского защитника лондонского «Арсенала» Кирана Тирни.

По информации The Scotsman, 25-летний шотландский защитник может уже этим летом перебраться в испанский чемпионат. Сам Тирни был бы не против сменить клубную прописку, хотя его действующее соглашение с лондонской командой рассчитано до июня 2026 года. Стоит отметить, что в услугах шотландца также заинтересован «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне Киран Тирни провёл в АПЛ 22 встречи, в которых отметился одним забитым мячом и тремя ассистами.