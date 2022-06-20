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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реал» и «Барселона» интересуются защитником «Арсенала»

20 Июня 2022 • 10:38 Комментировать

Мадридский «Реал» и «Барселона» заинтересованы в подписании шотландского защитника лондонского «Арсенала» Кирана Тирни.

По информации The Scotsman, 25-летний шотландский защитник может уже этим летом перебраться в испанский чемпионат. Сам Тирни был бы не против сменить клубную прописку, хотя его действующее соглашение с лондонской командой рассчитано до июня 2026 года. Стоит отметить, что в услугах шотландца также заинтересован «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне Киран Тирни провёл в АПЛ 22 встречи, в которых отметился одним забитым мячом и тремя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Арсенал Лондон Киран Тирни
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