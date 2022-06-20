Топ-клубы АПЛ хотят подписать форварда «Штуттгарта»

Австрийский нападающий «Штуттгарта» Саша Калайджич может продолжить свою карьеру в одном из английских топ-клубов.

По информации журналиста Манэуля Вета, в услугах 24-летнего австрийского футболиста заинтересованы «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Лестер». Стоит отметить, что интерес к Калайджичку также проявляют и немецкие топ-клубы, а именно мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Сам форвард ещё не решил, где хотел бы продолжить свою карьеру.

Напомним, что в прошлом сезоне Саша Калайджич провёл в немецком чемпионате 15 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами и одним ассистом.