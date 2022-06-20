«Ливерпуль» не собирается продавать Окслейд-Чемберлена

Руководители «Ливерпуля» не планируют в это трансферное окно продавать английского полузащитника Алекса Окслейда-Чемберлена.

По информации Liverpool Echo, мерсисайдская команда не будет продавать 28-летнего английского футболиста в это летнее трансферное окно. Если верить источнику, то «Ливерпуль» рассчитывает на полузащитника и видит в нём футболиста ротации. Напомним, что действующее соглашение Окслейда-Чемберлена с «красными» рассчитано до июня 2023 года.

В прошедшем сезоне Алекс Окслейд-Чемберлен провёл в английском чемпионате 17 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и одним ассистом.