Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» уверен, что Альварес легко адаптируется к АПЛ

20 Июня 2022 • 10:07 Комментировать

В руководстве «Манчестер Сити» уверены, что аргентинский новичок команды Хулиан Альварес с лёгкостью адаптируется к английской Премьер-лиге. Напомним, что нападающий присоединился к «горожанам» из «Ривер Плейта» за 20 миллионов евро.

Согласно информации от журналиста Сэма Ли, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола согласился бы отправить Альвареса в аренду, если бы сомневался в способностях 22-летнего аргентинца. Тем не менее, клуб уверенно отклонил 5 предложений по аренде футболиста.

Сам Альварес способен сыграть на любой позиции в атаке. Кроме центра нападения, аргентинец также может занять место на правом и левом фланге.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хулиан Альварес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июня
11:51 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд хочет убедить Саутгейта взять его на чемпионат мира
11:47 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» уверен в подписании Хендерсона
11:40 · Англия. Премьер-лига
Президент «Челси» Бак покинул свой пост официально
11:39 · Англия. Премьер-лига
Пике рассказал о своем главном конфузе в «Манчестер Юнайтед»
11:07 · Англия. Премьер-лига
Роналду мог оказаться в лондонском «Арсенале» вместо «Манчестер Юнайтед»
10:59 · Англия. Премьер-лига
Маротта: «Пока не можем объявить о трансфере Лукаку, но он – наша цель»
10:54 · Англия. Премьер-лига
Салах всё ещё не определился со своим будущим
10:49 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг с радостью перешёл бы в «Челси»
10:45 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет продлить контракт с Кейта
10:38 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и «Барселона» интересуются защитником «Арсенала»
10:29 · Англия. Премьер-лига
Топ-клубы АПЛ хотят подписать форварда «Штуттгарта»
10:21 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» планирует подписать полузащитника «Тоттенхэма»
10:13 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» не собирается продавать Окслейд-Чемберлена
10:07 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» уверен, что Альварес легко адаптируется к АПЛ
10:03 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» не отпустит Уильямса в аренду
Все новости
Рекомендуем