«Манчестер Сити» уверен, что Альварес легко адаптируется к АПЛ

В руководстве «Манчестер Сити» уверены, что аргентинский новичок команды Хулиан Альварес с лёгкостью адаптируется к английской Премьер-лиге. Напомним, что нападающий присоединился к «горожанам» из «Ривер Плейта» за 20 миллионов евро.

Согласно информации от журналиста Сэма Ли, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола согласился бы отправить Альвареса в аренду, если бы сомневался в способностях 22-летнего аргентинца. Тем не менее, клуб уверенно отклонил 5 предложений по аренде футболиста.

Сам Альварес способен сыграть на любой позиции в атаке. Кроме центра нападения, аргентинец также может занять место на правом и левом фланге.