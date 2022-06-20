«Ливерпуль» не отпустит Уильямса в аренду

«Ливерпуль» не намерен отпускать своего защитника Неко Уильямса в очередную аренду. Команда Юргена Клоппа хочет продать валлийца на постоянной основе. Об этом сообщает местное издание Liverpool Echo.

Главным фаворитом на трансфер Уильямса является лондонский «Фулхэм», в составе которого защитник провёл вторую половину прошлого сезона на правах аренды. Главный тренер «дачников» Марку Силва уже заявил о желании клуба выкупить валлийца на постоянной основе.

В прошлом сезоне 21-летний Уильямс отметился двумя голами и двумя ассистами в 14 поединках Чемпионшипа за «Фулхэм». На счету валлийца 13 матчей за «Ливерпуль» в АПЛ.