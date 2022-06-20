Мартинес и Жезус – две главные цели «Арсенала» на летнее трансферное окно

Защитник амстердамского «Аякса» Лисандро Мартинес и форвард «Манчестер Сити» Габриэль Жезус – главные цели лондонского «Арсенала» на летнее трансферное окно. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.

Ранее «Аякс» отклонил предложение «Арсенала» в размере 30 миллионов евро по трансферу Мартинеса, но «канониры» в ближайшее время планируют вернуться с большей суммой. Что касается Жезуса, «Арсенал» практически уверен в трансфере бразильца, так как он сам хочет играть под руководством Микеля Артеты.

Напомним, что «Арсенал» также работает над трансфером полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса, у которого заканчивается контракт через год.