В ближайшие часы «Вест Хэм» объявит о трансфере Агера

«Вест Хэм» в ближайшее время официально объявит о трансфере защитника Наифа Агера из французского «Рена». По информации от журналиста Фабрицио Романо, игрок уже прошёл медосмотр и подписал с «молотобойцами» долгосрочный контракт.

Отмечается, что «Ренн» получит за своего футболиста 35 миллионов евро + бонусы. Агер был интересен «Вест Хэму» ещё с зимы, но тогда сделку провернуть не удалось, так как «Ренн» не хотел отпускать марокканца посреди сезона.

В прошлой кампании Агер забил за «Ренн» два гола и отдал две результативные передачи в чемпионате Франции. 26-летний марокканец ранее также выступал за «Дижон».