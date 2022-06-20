Кавани рассказал о вариантах продолжения карьеры

Известный уругвайский центрфорвард Эдинсон Кавани, который покидает «Манчестер Юнайтед» в связи с истечением срока трудового соглашения, пока не определился с новым местом работы.

«У меня есть несколько предложений от европейских клубов. Также мной интересуются в Бразилии и Аргентине. Но сейчас мне хочется насладиться отпуском, а затем уже буду рассматривать все варианты. Пока ничего не решено», - приводит слова уругвайца Corriere dello Sport.

В минувшем сезоне английской Премьер-лиги 35-летний бомбардир провел 15 матчей за «красных дьяволов». Эдинсон записал на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.